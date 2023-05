Tankstellen-Einbrecher in Sprockhövel kommen mit Maserati

In der Nacht zum Freitag (12.5.) wurde in Sprockhövel eine Tankstelle überfallen.

Sprockhövel. In die Tankstelle in Sprockhövel an der Bochumer Straße wurde eingebrochen und eine größere Summe gestohlen. Die Diebe kamen mit einem Maserati.

Diese Einbrecher halten nichts von unauffälligen Fahrzeugen: In den Morgenstunden des Freitags (12.5.) verschafften sich vier vermummte und bislang unbekannte Täter gegen 2.10 Uhr Zutritt zu einer Tankstelle an der Bochumer Straße. Sie brachen für ihren Blitzeinbruch eine Hintertür auf, meldet die Polizei.Vorgefahren waren sie mit einem Maserati SUV. Das zeigen Kameraaufnahmen aus dem Bereich der Tankstelle. Die lassen auch das Kennzeichen erkennen. Das war jedoch gestohlen.

Im Inneren des Gebäudes gelangten die Vermummten in den Verkaufsraum und stahlen dort einen Tresor mit Bargeld in fünfstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei vermutet, dass es sich um professionell organisierte Einbrecher handelt. Entsprechende Banden seien oft überörtlich, zum Beispiel in Gesamt-NRW aktiv.

