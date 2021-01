Sternsinger in Sprockhövel auf Abstand zur Bürgermeisterin

Sprockhövel Die Sprockhöveler Sternsinger-Aktion in Coronazeit: Das Treffen mit Bürgermeisterin Sabine Noll fand diesmal im Freien statt

In prächtigen Gewändern, mit funkelnden Kronen und leuchtenden

Sternen besuchten Sternsinger am Mittwochmittag die Sprockhöveler Bürgermeisterin

Sabine Noll. Diesmal jedoch wegen der Corona-Vorschriften nicht in der Amtsstube des Stadtoberhauptes, sondern unter freiem Himmel vor dem Rathaus in Haßlinghausen.

Segen über die ganze Stadt

Der Besuchstermin am Tag der Heiligen Drei Könige bei der Bürgermeisterin hat den Zweck, stellvertretend einen Segen über die ganze Stadt auszusprechen. Ebenfalls wegen der Pandemie-Sicherheitsregeln bestanden die stellvertretend aus den katholischen Gemeinden St. Josef Haßlinghausen und St. Januarius Niedersprockhövel entsandten Sternsinger in diesem Jahr aus jeweils einer "Ein-Haushalt-Gruppe" pro Gemeinde.

Kontaktlose Sammlung für Hilfsprojekte

Die Sternsinger in Haßlinghausen und Niedersprockhövel sammeln in diesem Jahr wegen der

Pandemie kontaktlos Geld für Hilfsprojekte weltweit. So bekommen Haushalte im Bereich ihrer

Gemeinden in diesem Jahr zum Beispiel Segenspost in ihre Briefkästen. Spenden können überwiesen werden oder in den Gemeindebüros in Briefumschlägen abgegeben werden.

"Arbeitsmigration" steht im Mittelpunkt

Bei der 63. Aktion Dreikönigssingen steht in diesem Jahr mit dem Beispielland Ukraine das

Thema "Arbeitsmigration" im Mittelpunkt. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie

wichtig es für Kinder ist, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt. Zahlreiche

Kinder in der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im

Ausland arbeiten. Studien zeigen, dass die längere Abwesenheit der Eltern den Kindern

emotional und sozial schadet. Sie fühlen sich verlassen und vernachlässigt, haben häufig

Probleme in der Schule. Mit den Spenden, die bei der Sternsingeraktion gesammelt werden,

fördert die Aktion Dreikönigssingen in der Ukraine und in vielen anderen Ländern weltweit

Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und

Nothilfe.

Pfarrei St. Peter und Paul

Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter entstand 2007. Sie besteht aus den

Gemeinden St. Peter und Paul Witten-Herbede mit der Filialkirche St. Antonius Witten-Buchholz, St. Augustinus und Monika Wetter mit der Filialkirche St. Liborius Wengern, St. Josef Haßlinghausen und St. Januarius Niedersprockhövel. Im Gebiet der Pfarrei leben nach den aktuellsten verfügbaren Zahlen rund 12.500 römisch-katholische Gemeindemitglieder (Jahreserhebung des Bistums von Juni 2020, Stand: 2019). Pfarreileiter ist seit 2018 Pfarrer Holger Schmitz.