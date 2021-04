Stadtrallye durch Niedersprockhövel läuft noch bis Freitag

Sprockhövel. Für Kinder zwischen vier und sieben Jahren veranstaltet die Stadt Sprockhövel eine Rallye durch Niedersprockhövel. Sie läuft noch bis Freitag.

Noch bis Freitag, 9. April, haben Nachwuchs-Spürnasen aus Niedersprockhövel die Möglichkeit sich an der Stadt-Rallye durch den Ort zu beteiligen. Organisiert von der Stadt Sprockhövel, präziser dem Fachbereich Jugend/Familie/Schule, erwartet Kinder zwischen vier und sieben Jahren und ihre Eltern ein Rätselraten mit acht Stationen im Gebiet von Niedersprockhövel.

Aus elf kniffligen Fragen und Aufgaben ergibt sich am Ende der Rallye ein Lösungswort. Dieses zu finden und es rechtzeitig an die Stadt zu schicken ist Ziel der Aktion. Zu gewinnen gibt es ein „Meet and Greet“ mit Bürgermeisterin Sabine Noll.

Das Dokument mit den Rallye-Fragen und -Hinweisen steht auf der Internetseite der Stadt zum Download bereit: https://www.sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule. Auch die Junior-Detektive im Stadtteil Haßlinghausen können sich freuen: ein Folgeformat für Haßlinghausen ist in Planung.