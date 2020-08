Stadt kontrolliert Blumen auf Kreisverkehr

Sprockhövel Die Stadt setzt nicht nur neues Grün und freundliche Blumen, sie achtet auch darauf, dass sie bei Kräften bleiben.

Auch wenn es in diesen Tagen längst nicht so heiß und trocken ist wie in den Sommern der beiden vergangenen Jahre, bauchen Blumen und junge Grünpflanzen beständige Hege und Pflege. Hendrik Seidler kniet hier im Blumenbeet des Kreiselverkehrs am Beermannshaus in Haßlinghausen und kontrolliert den Zustand der kürzlich gepflanzten Blumen. Der 24-jährige Bedienstete der Stadt Sprockhövel trägt dafür Sorge, dass die bunten Boten inmitten der stark befahrenen Straße bei Kräften bleiben. Ist das Erdreich zu trocken, lässt er die Bewässerungsmaschine anrücken. Dann heißt es: Wasser marsch!