Sprockhövels Einwohnerzahl sinkt zum Jahresende

Sprockhövel Die Stadtverwaltung legt die aktuelle Statistik vor. "Frauenüberschuss" in Sprockhövel beträgt im Dezember 659.

Über das Jahr gesehen schwankt die Zahl der Einwohner in Sprockhövel, insgesamt aber sinkt sie leicht seit Jahren. Aktuell haben 25.241 Menschen den Vermerk im Personalausweis, Sprockhöveler zu sein. Das sind gegenüber dem Vormonat November 24 Personen weniger.

Frauen sind in der Mehrheit

Konstant ist Sprockhövel in seiner Gesamtheit eher weiblich als männlich: Die Mehrheit der Frauen beträgt aktuell 659 Personen. Das ist übrigens keine Besonderheit dieser Stadt. Die Bevölkerungsstatistik für Deutschland, die zuletzt am 31. Dezember 2019 erstellt worden ist, stellt insgesamt zehn Altersgruppen für Männer und Frauen gegenüber. Dabei gibt es quantitativ vom Säuglingsalter bis zur Gruppe 60 bis 64 Jahre keine auffälligen Entwicklungen - die Verteilung der Männer und Frauen bleibt in etwa gleich. Dann aber, in der letzten Gruppe der 65 Jahre und Älteren folgt der "Siegeszug" der Frauen: Hier machen Frauen rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus, das so genannte starke Geschlecht nur noch knapp 20 Prozent.

Mehr Sterbefälle als Geburten

Im Dezember verzeichnet die Statistik in Sprockhövel 15 Geburten und 32 Sterbefälle, elf Paare gaben sich noch vor Silvester das Ja-Wort, wobei zwei Eheschließungen außerhalb von Sprockhövel stattfanden.