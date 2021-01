Sprockhövels Botschafterin Inge Haack gestorben

Sprockhövel Bekannt wurde Inge Haack durch die vielen Stadtführungen, die sie im historischen Kostüm für alle Generationen angeboten hat

In Sprockhövel kannten sie viele - und sie wusste eigentlich alles über ihr Sprockhövel und hatte eine unwiderstehliche Art, dieses Wissen interessant und kurzweilig bei Stadtführungen zu vermitteln. Inge Haack, die als "Anna von Sprockhövel" im Gedächtnis bleiben wird, ist am Sonntagnachmittag im Alter von 80 Jahren verstorben.

Markenzeichen war das Bauernkostüm

Das traditionelle Bauernkostüm, in das die Sprockhövelerin immer wieder schlüpfte, bevor sie eine von vielen Hundert Führungen durch Sprockhövel anbot, war ihr wie auf den Leib zugeschnitten. "Sie strahlte eine ganz besondere Fröhlichkeit und Leidenschaft aus", sagt Ulrich Pätzold-Jäger, ein enger Vertrauter von Inge Haack. Wer sich ihr anvertraute und so in einer Gruppe die wichtigen, schönen und einzigartigen Seiten Sprockhövels kennenlernte, spürte die Begeisterung Haacks, die in ihrer Rolle als ehrenamtliche Botschafterin voll aufging.

Polnische Studenten für Sprockhövel begeistert

In Ausübung dieser Aufgabe kam Inge 1994 in Kontakt mit polnischen Studenten der Akademie für Bergbau und Hüttenwesen Krakau, die alljährlich in Ibbenbüren bezahlte Praktika absolvierten, um mit diesem Geld ihr Studium in der Heimat finanzieren zu können. Da war die Wiege des deutschen Steinkohlebergbaus - samt Hattinger Hütte - ein willkommener Bildungsabstecher der jungen Polen, "und ich hatte das Glück, die Führung machen zu dürfen", sagte Inge Haack damals. Die Sprockhövelerin sah das Potenzial, das in der Begegnung steckte und brachte einen deutsch-polnischen Freundschaftskreis der Städte Sprockhövel, Hattingen und Krakau auf den Weg. Erst 2015 wurde der Verein aufgelöst.

Ehrung durch die Bergbau-Akademie

"Inge und ihre Familie hat ebenso wie wir immer wieder in der Folge polnischen Studenten zu Hause aufgenommen und ihnen so Deutschland nahe gebracht, wie Freunde das nun mal tun", berichtet Pätzold-Jäger. Die Achtung der polnischen Akademie vor der lebensfrohen wie herzlichen Inge Haack wuchs derart, dass die Sprockhövelerin nach Krakau zur Verleihung des Kristall-Preises eingeladen und als erste Frau überhaupt in der Fakulät geehrt wurde.

Kulturpreisträgerin der CDU

Die CDU Sprockhövel hat Inge Haack, die auch maßgeblich an der Gründung des Image-Magazins beteiligt war, 2012 den Kulturpreis verliehen und so zum Ausdruck gebracht, welch großen Wert sie für Sprockhövel und die Vermittlung des Wissens um die Stadt bei allen Generationen hierzulande wie eben auch international habe. Einge Monate später starb ihr Mann Jürgen, der seine Frau immer in allen Aktivitäten unterstützt hat. Danach wurde es still um Inge Haack, die fortan zurückgezogen bis zu ihrem Tod bei ihrer Tochter lebte.