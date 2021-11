Sprockhöveler Verein organisiert kostenlose Ferienfreizeiten

Sprockhövel. Da Capos Porjektschmiede bietet Ferienfreizeiten in den kommenden Oster- und Sommerferien an. Was geboten wird und wie man sich anmelden kann.

Dank Fördermitteln der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung bietet der Sprockhöveler Verein „Da Capos Projektschmiede“ in den Oster- und Sommerferien 2022 kostenlose Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an.

Reiterwoche oder Landschulheim in den Osterferien

So wird die erste Osterferienwoche (11. bis 15. April) unter dem Motto „Ich kann das!“ stehen. Auf dem Carlinenhof wird dann ein Workshop für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren durchgeführt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von reitpädagogischer Leitung im Umgang mit den Vierbeinern begleitet und gefördert werden.

In der zweiten Ferienwoche (18. bis 22. April) bietet sich die Möglichkeit in ein Landschulheim nach Reibitz (Sachsen) zu fahren, wo spannende Ferien-Aktionen geplant sind und die Kinder und Jugendlichen in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Als Highlight gibt es eine Nacht in Zelten in der tropischen Urlaubswelt „Tropical Island“.

Feriencamp in den Ruhrwiesen während der Sommerferien

Während der ersten beiden Sommerferienwochen (27. Juni bis 10. Juli) steht ein Feriencamp auf den Ruhrfestival-Wiesen am Freizeitbad in Witten-Heveney an. Hier können verschiedene Workshops gebucht werden, etwa zum Thema Akrobatik, Theater oder Clownerie/Standup. Ebenso gibt es eine Kunst – und Malwerkstatt und Naturpädagogische Spiel- und Erlebnistage. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 26 Jahren.

Insgesamt gibt es 150 Plätze. Interessierte können sich per Mail an info@da-capos.de melden. Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen folgen dann schriftlich über die Da Capos Projektschmiede.

