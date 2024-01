Sprockhöveler: Mehrere Tresore in Firma aufgebrochen

Sprockhövel Unbekannte Täter sind in die Räume einer Metallbaufirma in Sprockhövel-Haßlinghausen eingestiegen. Die Poilizei berichtet von ihrer Beute.

Einbruch in eine Firma am Susewind – u.a. wurden mehrere Tresore aufgebrochen.

Die Polizei berichtet am Samstag (6.1.), dass es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu dem Einbruch gekommen ist. Unbekannte Täter hätten das Schloss einer rückwärtig gelegenen Tür zum Produktionsraum der Metallbaufirma in Haßlinghausen aufgebohrt und sind auf diese Art und Weise in die Räumlichkeiten gelangt.

Im Inneren durchsuchten der oder die Täter den gesamten Produktionsraum, das Büro und den Pausenraum der Mitarbeiter vermutlich nach Wertgegenständen. Sie öffneten nach Angaben der Polizei alle Schränke und brachen unter anderem aufgefundene Tresore auf. Die bislang unbekannten Täter nahmen Bargeld, Unterhaltungselektronik sowie eine Kaffeemaschine mit, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten.

