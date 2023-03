Sprockhöveler Kitas stehen vor Entscheidung zum Warnstreik

Es ist noch nicht sicher, ob die drei städtischen Kitas in Sprockhövel am Mittwoch vom Warnstreik betroffen sein werden.

Sprockhövel. Für Mittwoch (8.3.) ruft Verdi zum ganztägigen Warnstreik auf. In Sprockhövel können die drei kommunalen Kitas dazu noch keine Auskunft geben.

Zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, den 8. März, hat die Gewerkschaft Verdi im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufgerufen. Davon betroffen sind dieses Mal kommunale Kitas und soziale Einrichtungen.

Keine Pflicht Streik anzukündigen

Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verpflichtet sind, ihre Teilnahme am Streik anzukündigen, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass es bei den städtischen Kitas sowie beim Jugendamt zu kurzfristigen Einschränkungen kommen kann.

Warten auf die Information

Am Montagmittag gab es auf WAZ-Anfrage in der Natur-Kita-Schee, in der Musik-Kita Gedulderweg und im KiFaz Miteinander noch keine Informationen, ob diese Einrichtungen durch den Warnstreik am Mittwoch betroffen sein werden.

