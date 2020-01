Sprockhövel. Ein 20-jähriger Sprockhöveler finanzierte seine Drogensucht über eine Betrugsmasche. Eine an ihn bezahlte Playstation lieferte er nicht aus.

Sprockhöveler kassierte und lieferte Playstation nicht aus

Der junge Sprockhöveler B. gab den ihm zur Last gelegten Betrug mit der Playstation zwar zu, setzte jedoch im Umgang mit Richter, Staatsanwältin und Jugendhilfe-Vertreterin voll auf Provokation. Am Langmut von Richter Dr. Christian Amann änderte das jedoch nichts, der junge Straftäter bekommt eine weitere Chance, sich zu bewähren.

Respektloser Kommentar zur Jugendhilfe

Woher nimmt der gerade mal 20-Jährige das Selbstbewusstsein? Auf dem Stuhl im Amtsgerichtssaal fläzte sich der blassblonde Angeklagte wie im Kinosessel, und bei der etwas mühsamen Rekonstruktion seiner verschiedenen Wohnsitze und der entsprechend nicht immer pünktlich eintreffenden Post seines Betreuers sagte er, da habe der wohl seine Pflicht nicht erfüllt, ihn über wichtige Termine zu informieren. Die Aussichten auf eine ambulante Hilfe im Alltag wird von der Jugendhilfe-Vertretung als schlecht eingeschätzt? „Jugendhilfe in Deutschland ist was für den...“, so der Kommentar von der Anklagebank.

Frau wartet auf ihre Playstation 4

Der Dienstagstermin vor dem Amtsgericht Hattingen beschäftigte sich mit einem Betrug vom April 2019. 150 Euro hatte eine arglose Frau auf das Konto des Angeklagten überwiesen und hofft nun vergeblich auf die Übersendung einer zuvor im Internet angebotenen Playstation 4. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass der Sprockhöveler zum Zeitpunkt seiner Verurteilung wegen ähnlichen Betruges zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe im vergangenen September noch zwei weitere Straftaten bei der Staatsanwaltschaft in Essen aufgelaufen sind, die noch nicht angeklagt worden sind.

Bewährungsauflagen weitgehend ignoriert

Andererseits zeigte sich, dass der 20-Jährige seinen Bewährungsauflagen bislang nicht oder nur völlig unzulänglich nachgekommen ist. Von der Jugendhilfe war zu hören, dass der junge Straftäter bislang noch keinen Kontakt zu seiner Bewährungshelferin aufgenommen hat, und auch mit der Arbeitsmaßnahme beim Jobcenter laufe es nicht rund. „Trotzdem“, so die Vertreterin der Jugendhilfe, „der vom Angeklagten gestellte Antrag wird wegen des fehlenden Engagements wohl keine Aussicht auf Erfolg haben.“

Richter kritisiert Einstellung des Angeklagten

Richter Amann hielt sich mit Kritik nicht zurück. „Sie halten bislang immer nur die Hand auf“, sagte er zum Angeklagten. So funktioniere das im Leben nicht, „Sie gehen immer davon aus, dass andere Menschen für Sie tanzen müssen.“ Auch die Staatsanwältin redete auf den 20-Jährigen ein: Er wirke doch ganz aufgeweckt, er müsse sein Leben selbst in die Hand nehmen.

Seit fünf Jahren drogenabhängig

In diesem Zusammenhang wurde die Suchtproblematik des Sprockhövelers thematisiert. „Ich bin seit fünf Jahren abhängig von Cannabis“, räumte er ein. Aber auch hier eine ernüchternde Rückmeldung von der Jugendhilfe-Vertreterin: Zwei Versuche, den Angeklagten mit Fachleuten einer Suchtklinik zusammen zu bekommen, seien gescheitert.

Angeklagter soll Bewährungsauflagen erfüllen

Richter Amann verfügte nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe, das aktuelle Verfahren wegen der Playstation einzustellen. „Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, die bei der letzten Verurteilung auferlegten Bewährungsauflagen zu erfüllen, eine Therapie in Angriff zu nehmen.

INFO

Keine Rolle beim aktuellen Verfahren spielte der 150-Euro-Betrug an der Frau, die eine nicht existierende Playstation bezahlte.

Das Verfahren ist eingestellt, sie bleibt wohl auf ihrem Schaden sitzen.