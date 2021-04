Sprockhöveler gesteht sexuellen Übergriff im Drogenrausch

Sprockhövel. Nach einer Party versuchte ein Sprockhöveler (23), sich an einer schlafenden Freundin zu vergehen. Die Tat schiebt er auf Drogen und Alkohol.

Schon zu Beginn des Prozesses, der jetzt am Amtsgericht Hattingen gegen einen 23-Jährigen aus Sprockhövel geführt wurde, stand fest, dass er die ihm vorgeworfene Tat auch wirklich begangen hatte. Denn den sexuellen Übergriff an einer schlafenden Freundin nach einer Party räumte er sofort ein und betonte mehrfach, wie sehr er die Tat bedauere. Das, sowie der Einfluss von Alkohol und möglicherweise weiteren Betäubungsmitteln, führte zu einem eher milden Strafmaß: Sechs Monate Freiheitsstrafe – ausgesetzt zur Bewährung – sowie eine Zahlung von 500 Euro in kleinen Raten an die Geschädigte.

Angeklagter ist geständig, Zeugenaussagen decken sich

Der Vorfall war 2020 geschehen. Zwar gab der Angeklagte ebenfalls an, sich an weite Teile der fraglichen Nacht nicht erinnern zu können und auch bei der Tat nicht ganz bei sich gewesen zu sein. Das was er sagte stimmte jedoch im Kern mit dem überein, was auch die Zeugen berichteten.

Demnach hätten sich mehrere junge Erwachsene am Freitagabend (11. September) zum gemeinsamen Trinken in Haßlinghausen getroffen. Zunächst seien sie draußen gewesen, wechselten jedoch irgendwann in die Wohnung der Schwester der Geschädigten (24). Dort stieß dann auch der Angeklagte, der seit mehreren Jahren mit der Geschädigten (20) befreundet war, dazu.

Von „gleichmäßigen Bewegungen“ geweckt

In den frühen Morgenstunden des Samstag habe sich die Runde aufgelöst, in der Wohnung zurück blieben nur die Geschädigte, ein Freund der Geschädigten aus Gevelsberg (21), der Angeklagte sowie die Schwester der Geschädigten. Letztere ging ins Bett, die anderen drei legten sich zum Schlafen aufs Sofa.

Dort sei der 21-Jährige von „gleichmäßigen Bewegungen“ geweckt worden. Wie er dann feststellte, rührten die vom Angeklagten, der sich mit seinem Geschlechtsteil am Gesäß der schlafenden 20-Jährigen zu schaffen machte und diese so gegen den Zeugen drückte. „Ich war voll unter Schock“, beschreibt der Gevelsberger, dem der Vorfall noch immer naheging.

Angeklagter entschuldigt sich schon beim Gehen

Als das Opfer erwachte, habe es einen Moment gebraucht, um zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert. Dann habe sie den Angeklagten mit harschen Worten der Wohnung verwiesen, berichten sowohl die 20-Jährige als auch ihr Freund. Der Angeklagte sei zunächst ins Bad gegangen und habe dann die Wohnung verlassen, sich im Gehen aber bereits entschuldigt.

Auch sind Whatsapp-Nachrichten des 23-Jährigen an sein Opfer belegt, in denen er um Verzeihung bittet – die Schuld für sein Handeln aber auch auf Alkohol und Drogen schiebt. Die Tat habe er erst realisiert, als er an die frische Luft gekommen sei: „Als ich rauskam, wusste ich, was ich für eine Scheiße gebaut habe“, beschreibt er. Daraufhin habe er gleich eine Entschuldigung getextet.

Whiskey, Gras und weitere Drogen

Er habe am fraglichen Abend nicht nur Whiskey in großer Menge getrunken, sondern auch Marihuana geraucht und weitere Drogen konsumiert, erläuterte er vor Gericht. Was es genau war, konnte er allerdings nicht sagen. Derweil berichten die Zeugen lediglich von Alkohol. Außer Wein, Hugo, Wodka und Jägermeister seien auf der Wohnzimmer-Party nur Chips, Popcorn und Gummibärchen konsumiert worden.

Allerdings erinnerte sich der Zeuge aus Gevelsberg daran, dass der Angeklagte gerötete Augen gehabt habe, als er gekommen sei. „Ruhig“ und „entspannt“ habe er gewirkt, „so richtig aufmerksam war er nicht.“ Später konkretisierte auch der 23-Jährige selbst, dass er die Drogen nicht im Wohnzimmer, sondern schon früher am Abend genommen habe.

Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung Der Verurteilung zugrunde liegt der §177 des Strafgesetzbuches: Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung. Präziser geht es um Absatz 2, Nummer 1. Demnach werden nicht nur sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person bestraft, sondern auch wenn „der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern.“ Das Strafmaß liegt zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe. Im Falle des Sprockhövelers war das Gericht von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen, dadurch verschiebt sich das Strafmaß auf zwischen einen Monat und bis zu drei Jahren und neun Monate. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt. Sollte der 23-Jährige innerhalb der kommenden drei Jahre straffällig werden, muss er die Freiheitsstrafe verbüßen.