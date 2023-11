Sprockhöveler (28) randaliert im Bus und wird gewalttätig

Die Polizei musste sich mit einem alkoholisierten Sprockhöveler auseinandersetzen, der in einem Bus randalierte.

Sprockhövel. Er pöbelte die Fahrgäste im Bus an und schrie herum: Ein 28-jähriger Sprockhöveler wurde am Mittwoch festgenommen. Was er dem Busfahrer antat.

Ein 28-jähriger Mann aus Sprockhövel randalierte am Mittwoch in einem Bus der Linie SB37 gegen 10.50 Uhr, indem er lautstark herumschrie und andere Fahrgäste anpöbelte. Nachdem der Busfahrer, ein 34-jähriger Mann aus Dortmund, an der Haltestelle Harkortstraße über diese Vorkommnisse informiert wurde und den Randalierer versuchte anzusprechen, wurde dieser verbal aggressiv und beleidigend.

Körperlich gewalttätig gegenüber Busfahrer

Der Aufforderung, den Bus umgehend zu verlassen, kam der 28-Jährige nicht nach, vielmehr wurde er körperlich gewalttätig gegenüber dem Busfahrer – dafür griff er nach einem Feuerlöscher und verfolgte den Busfahrer in Laufrichtung Gevelsberger Straße.

Mann wirkte alkoholisiert

Erst durch eintreffende Einsatzkräfte der Polizei wurde die Verfolgung des Busfahrers beendet. Der 28-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeiwache nach Hattingen gebracht. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen.

