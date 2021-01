Sprockhövel: Zwölfjähriger entwickelt Voltigier-Disziplin

Sprockhövel Mika Harbig ist immer auf der Suche nach dem Adrenalin-Kick. Dafür hat er eine eigene Sport-Disziplin erfunden: das Freestyle Voltigieren.

„Ich bin immer auf der Suche nach dem Adrenalin-Kick“, sagt Mika Harbig. Dafür hat der Zwölfjährige aus Sprockhövel sogar eigenständig eine neue Sport-Disziplin erfunden: „Freestyle Voltigieren“.

Dabei hatte der Teenager bisher nicht eine Stunde Voltigier-Unterricht. Mika steigt grinsend auf sein Lieblingspferd, die Stute „Bonsai“. Neben dem schmalen Mika wirkt die trächtige Stute mit dem Gardemaß von knapp einem Meter fünfzig geradezu riesig – Mika schüchtert das aber nicht ein: „Ich vertraue ihr total, ich kenne sie ja schon mein ganzes Leben.“

Mikas Eltern, Realschullehrerin Andrea Harbig und Pferde-Tierarzt Dr. Sascha Harbig, sind nämlich nicht nur leidenschaftliche Reiter, sondern auch Pferde-Züchter. Bonsai stammt aus der eigenen Zucht. Die Harbigs, verwurzelt im Ennepe-Ruhr-Kreis, sind 2013 auf den Bauernhof in Haßlinghausen gezogen, hier halten sie neben einem Hund eine kleine Herde Deutsche Reitponys und Milchziegen.

„Mika war schon immer sehr geschickt und er ist sportlicher als wir alle zusammen", sagt Andrea Harbig. Das hätten sie schon früh gemerkt, ergänzt sie. „Er hat schon als Kleinkind auf Pferden gesessen und auch früh so gut Fußball gespielt, dass uns Passanten im Urlaub zu seinem Talent gratulierten!“

Nach der Einstellung des Vereinssports wendet sich Mika Harbig dem Reiten zu

Doch als Grundschüler habe Mika das Interesse am Reiten verloren, ab da ging es zweimal wöchentlich zum Fußballtraining. Mit zehn wurde er außerdem Mitglied bei der Milsper Turnvereinigung in Ennepetal. „Da trainieren wir einmal die Woche, viel auf dem Trampolin, aber auch Parkour, wie 'Wall-Flips', das sind Rückwärtssaltos an der Wand“, erklärt er.

Doch mit der Pandemie war auch in Ennepetal bald Schluss mit dem Vereinssport, es ging von dreimal wöchentlich Sport auf Null "von jetzt auf gleich", berichtet seine Mutter. „Seit Herbst ging gar nichts mehr, da war ihm viel langweilig“, erinnert sie sich, „er hat mich ständig gefragt, ob er hier oder da auf dem Hof Saltos machen darf.“ Sie habe es verboten, aus Sorge vor Verletzungen, wenn er womöglich auf den Steinboden fällt. „Stattdessen habe ich ihm vorgeschlagen, wieder mehr zu reiten – da fällt er nämlich im Zweifel auf Sand.“

Gerade studiert Mika Harbig die "Ungarische Post“ auf zwei Pferden ein

Mika: „Ich fing dann an, Kunststücke aus dem Turnverein mit dem Reiten zu kombinieren, ich kniete oder legte mich bei Schritt, Trab oder Galopp aufs Pferd oder stand auf und hielt nur noch mit einer Hand die Zügel fest.“ Auch Figuren wie Mühle, Schulterstand und Salto habe er integriert – das „Freestyle Voltigieren“ war geboren.

Seine Freunde unterstützten ihn, genauso wie die gesamte Familie, sagt Andrea Harbig: „Seine Oma ist ehemalige Sportlehrerin und gibt ihm Tipps, wir überlegen auch oft alle gemeinsam, welche Figur er als nächstes üben könnte.“ So sei derzeit die so genannte „Ungarische Post“ dran: „Dabei wird Mika gleichzeitig auf zwei galoppierenden Pferden stehen, vielleicht schafft er das bis Ostern.“

„Das Wichtigste sind Spaß und Sicherheit!“

Wie lange es dauere, sei egal, das Wichtigste sei – neben dem Spaß – die Sicherheit. Sie hätten auch schon ein professionelles Falltraining absolviert, dessen Techniken ihm bei seinen Tricks nun gut helfen, glaubt Andrea Harbig. „Ich habe keine Angst, dass ihm was passiert, ich vertraue ihm und weiß, was er kann!“ Außerdem achte sie als seine Trainerin bei jeder Übungseinheit auch aufs Tier: „Wenn zum Beispiel das Pferd nervös wird, breche ich sofort ab.“

Ihr, die selbst Dressur-Turniere bis Klasse L reitet, gefalle natürlich, dass Mika nun wieder gerne reitet, gibt sie zu – er übe täglich. „Ich mache auch weiter, wenn die Vereine wieder öffnen“, sagt ihr Sohn. Und für später könne er sich gut einen Beruf vorstellen, der mit Sport zu tun habe, – „zum Beispiel Stuntman!“ Bis dahin hat er noch viel Zeit, um die neue Freestyle-Voltigier-Disziplin zu genießen – und das tut er: „Wenn ich oben auf dem Pferd stehe und den Wind spüre und wie schnell mein Herz durch das Adrenalin schlägt – das ist Freiheit für mich!“

Information:

Freestyle Voltigieren ist eine neue Disziplin, die Mika Harbig erst kürzlich entwickelt hat. Der Unterschied zwischen Freestyle Voltigieren und dem altbekannten Voltigieren liegt zum einen darin, dass das Pferd beim Freestyle, abgesehen vom Training, nicht an der Longe läuft.

Im Gegensatz zum bekannten Voltigieren gibt es beim Freestyle Voltigieren zudem keine fest vorgegebenen Pflichtlektionen oder Kürelemente. Akrobatik- und Parkour-Elemente werden beim Freestyle Voltigieren frei mit dem Pferdesport kombiniert, es gibt außerdem keine Wettkämpfe – der Spaß steht im Vordergrund.

In den sozialen Netzwerken hat Familie Harbig bereits mehr als 30.000 Follower.