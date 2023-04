A43: Zwei Autos kollidieren und überschlagen sich

Am Karfreitagnachmittag kollidierten auf der A43 Höhe Sprockhövel zwei Autos und überschlugen sich..

Sprockhövel. Die Osterfeiertage haben auf der A43 auf Höhe Sprockhövel dramatisch begonnen: Am Freitag kam es zur Kollision zweier Autos mit drei Verletzten.

Auf der A43 in Höhe der Ausfahrt Sprockhövel kam es am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierten zwei Fahrzeuge und überschlugen sich in der Folge. Die Autobahn musste für Stunden gesperrt werden, 29 Feuerwehrleute aus Sprockhövel waren im Einsatz.

Ein Bild der Verwüstung

Es war ein Bild der Verwüstung, das sich den Einsatzkräften der Feuerwehren Haßlinghausen und Hiddinghausen auf der A43 in Fahrtrichtung Wuppertal am Freitagnachmittag bot. Zwei Fahrzeuge müssen bei schneller Fahrt auf regennasser Fahrbahn zusammengestoßen sein und sich dann überschlagen haben.

Wracks in einer großen Pfütze aus Öl und Benzin

Eines der Autos lag auf dem Dach, das andere auf der Seite, die Fahrzeugwracks waren umgeben von großen Pfützen an Benzin und Öl. Die 29 Wehrleute aus Sprockhövel, die mit sechs Einsatzfahrzeugen angerückt waren, fanden Unterstützung bei der Versorgung von drei Verletzten durch einen Notarzt und der Besatzung von zwei Rettungsfahrzeugen. Auch die Polizei und Vertreter von Straßen NRW waren vor Ort.

Möglicherweise ein Schwerverletzter

„Wir gehen von zwei leichtverletzten Personen aus, die dritte kann schwer verletzt gewesen sein“, berichtete Feuerwehrsprecher Arno Peters gegenüber dieser Zeitung. Die Sprockhöveler halfen bei der Bergung der hilfebedürftigen Fahrzeugbesatzungen und konzentrierten sich danach auch die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsmittel.

Keine Rettungsgasse

Die Autobahn in Richtung Wuppertaler Autobahnkreuz Nord musste von der Polizei für einige Zeit gesperrt werden, so dass sich der Verkehr über eine Strecke von zwei Kilometer staute. „Ärgerlich war, dass die Rettungsdienste deutlich verspätet zum Unfallort kamen, weil keine Rettungsgasse gebildet worden war“, berichtet Sprecher Arno Peters.

