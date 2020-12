Sprockhövel: Wunschbaumaktion war erfolgreich wie nie zuvor

Sprockhövel Die Freiwilligenbörse Sprockhövel konnte dieses Jahr mit dem Wunschbaum 170 Wünsche erfüllen. Und es bleibt noch eine große Summe übrig.

Seit zehn Jahren können Menschen in Sprockhövel Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen. Und zwar mit dem Weihnachtswunschbaum der Freiwilligenbörse. Auch in diesem Jahr war das - trotz Corona - möglich. Zwar etwas anders als sonst, dafür waren es mit 170 Wünschen auch so viele, wie noch nie.

Erstmals gab es eine Kontonummer für Spenden

"Es sind tatsächlich noch mehr geworden", freut sich Ilona Kellner von der Freiwilligenbörse und erklärt: "Normalerweise hängen 130 bis 150 Wünsche an unserem Weihnachtswunschbaum. Die Leute kommen, pflücken einen Wunsch ab und kaufen das Geschenk." Doch das war in diesem Jahr so nicht möglich: "Zum ersten Mal haben wir eine Kontonummer herausgegeben", erläutert Kellner weiter. Das so zusammengekommene Geld sei erstmals zu großen Teilen auch in Gutscheine geflossen, zum Beispiel vom örtlichen Spielzeug- oder Sportfachgeschäft - pro Kind 25 bis 30 Euro.

Ursprünglich, sagt Kellner, hatten sie und ihre Kolleginnen von der Freiwilligenbörse sich Sorgen gemacht, ob denn auch genug Geld zusammenkommen würde - doch sie wurden überrascht: "Wir haben sogar viel mehr Geld bekommen!" Anstatt den nötigen rund 4000 Euro seien es 7000 Euro geworden.

"Wir hatten noch nie so viel Geld!"

"Wir hatten noch nie so viel Geld", zeigt sich die Wunschbaum-Initiatorin noch immer ganz baff. Wohin nun die überschüssige Summe fließen werde, sei noch nicht ganz klar. Ein Teil werde wohl als Polster für die Wunschbaumaktion im kommenden Jahr zurückbehalten, der Rest gespendet an einen Zweck, der Kindern zugute kommt - etwa ein Kinderhospiz, das Frauenhaus oder auch der Verein Ko-Profil wären denkbar.

Letzterer ist ebenfalls Teil der Wunschbaum-Aktion: "Ein Teil der Kinderwünsche kam über Ko-Profil", erläutert Ilona Kellner. Aber auch über Jugendamt oder die Flüchtlingshilfe werden Familien für den Wunschbaum vermittelt.

Zu Anfang hingen 35 Wünsche am Baum

Mittlerweile läuft die Aktion seit zehn Jahren, angefangen hat alles mit 35 Weihnachtswünschen. "Damals hatten wir ja keine Erfahrung und haben zum Beispiel auch kein Preislimit gesetzt. Da kamen dann ganz schön teure Wünsche", blickt Ilona Kellner lachend zurück. So mancher Weihnachtswunsch sei dabei zeitlos, wie Ilona Kellner weiß: "Ferngesteuerte Autos, Baby Born, Barbie-Puppen und Lego - das ist immer dabei", schildert Kellner. "Und jedes Jahr gibt es ein Kind, das sich eine Gitarre wünscht."

Letztere gibt es zwar nicht für 25 Euro, jedoch habe es immer irgendwie geklappt. "Den Wunsch haben dann zum Beispiel Leute genommen, die eine Gitarre zu Hause hatten und verschenken wollten", erläutert Ilona Kellner. Normalerweise sei die Freiwilligenbörse gegen Gebraucht-Geschenke, bei teuren Musikinstrumenten mache man aber eine Ausnahme.

Kontaktlose Geschenkübergabe in Corona-Zeiten

Der Ablauf ist mittlerweile eingespielt: Eltern werden auf den Preisrahmen hingewiesen und bringen dann die Wunschzettel ihrer Kinder. Diese sind anonymisiert - darauf stehen nur Alter, Geschlecht und eben der Wunsch. Im Gegenzug gibt's eine Nummer, mit der das Geschenk dann abgeholt werden kann.

Während dies in normalen Jahren einen kleinen festlichen Rahmen hatte, musste es im Corona-Jahr kontaktlos passieren. Hierfür gab es feste Abholzeiten und ein ausgeklügeltes System. Ilona Kellner ließ einen Korb zum Fenster herunter, in den die Eltern ihre Nummer legen konnten. Sie zog ihn wieder hoch, tauschte das Geschenk gegen die Nummer und ließ ihn wieder herunter.

>>> Ein weiterer Wunschbaum

Die Freiwilligenbörse in Sprockhövel ist nicht die einzige Einrichtung mit Wunschbaum-Aktion. Auch die AVU macht dies jedes Jahr. 2020 wurde sie digital umgesetzt, dabei stiftete die Belegschaft des Gasversorgers 160 Geschenke für Kinder in Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Wetter.

