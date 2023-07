Sprockhövel: Wo der Verkehr Donnerstag in Sackgassen endet

Sprockhövel. Sommerbaustelle: Mit Vollsperrung müssen die Sprockhöveler auf einer Straße rechnen. Am Donnerstag wird es daher zwei Sackgassen geben.

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Hölterstraße in Höhe der Hausnummern 26a bis 28 (an der Querung der Glückauf-Trasse in der Hölterstraße) gesperrt werden. Die Vollsperrung erfolgt am Donnerstag, 6. Juli, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr.

Sackgasse Hölterstraße und Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße sowie Hölterstraße (Häusernummern 57/58 bis 28) werden damit an diesem Tag zur Sackgasse. Die Stadtverwaltung Sprockhövel bittet um Verständnis.

