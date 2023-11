Sprockhövel: Wieder nachts Überfall auf eine Tankstelle

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Sprockhövel wieder eine Tankstelle überfallen.

Sprockhövel. Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde die Tankstelle an der Bochumer Straße in Sprockhövel überfallen. Wie die Aktion mitten in der Nacht verlief.

Und schon wieder wurde in Sprockhövel eine Tankstelle überfallen. In der Nacht auf Donnerstag (30.11.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer in der Bochumer Straße ansässigen Tankstelle. Mit erheblichem Kraftaufwand gelang es ihnen, einen Tresor aus dem Verkaufsraum zu entwenden und auf das Tankstellengelände zu schleifen. Diesen ließen sie dann ungeöffnet zurück und flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.

Vermummte auch im Mai

Im Mai diesen Jahres kam es bereits zu einem ähnlichen Blitzeinbruch in dieselbe Tankstelle. Die damalige Beute belief sich auf einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. In den Morgenstunden des Freitags (12.5.) hatten vier vermummte und bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Hintertür Zutritt zu ebenjener Tankstelle verschafft.

Tresor geleert

Im Inneren des Gebäudes gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten dort einen Tresor mit Bargeld in fünfstelliger Höhe. Anschließend entfernten sie sich in einem Maserati SUV von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen ist Teil der derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

