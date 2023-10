Sprockhövel: Wie sich Senioren vor Trickbetrug schützen

Mit Geschick und Einfühlungsvermögen verschaffen sich Kriminelle auch am Telefon Zugang und Verständnis bei älteren Menschen.

Sprockhövel. Kann mir nicht passieren? Viele Senioren fallen dennoch auf Trickbetrüger herein. In Sprockhövel gibt es jetzt eine Aufklärungsveranstaltung.

Eigentlich, so glauben die meisten Seniorinnen und Senioren, könne ihnen nicht passieren: die Tricks von Betrügern würden sie durchschauen. Doch oft gehen sie diesen einfallsreichen Kriminellen auf den Leim. Das muss nicht sein: In Sprockhövel werden ältere Menschen am 21. November zu einer Aufklärungsveranstaltung eingeladen.

Vermögens- und Eigentumsdelikte

Die Bevölkerungsgruppe der Seniorinnen und Senioren ist häufig von Vermögens- und Eigentumsdelikten betroffen. Dabei sind die Hauptbegehungsweisen der Enkeltrick und falsche Amtsträger. Die Folgen für die Geschädigten beschränken sich nicht nur auf hohe finanzielle Einbußen, sondern hinterlassen bei den Opfern Scham, Angst, Unwohlsein und vor allem auch Sorge um die eigene Autonomie.

Für das Thema sensibilisieren

Mit einer Informationsveranstaltung möchte das Seniorenbüro der Stadt Sprockhövel und die TSG Sprockhövel ältere Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren und damit dieser Entwicklung entgegenwirken.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Delikte zum Nachteil älterer Menschen durch überregionale Tätergruppen erstrecken sich häufig im häuslichen Umfeld. Dabei wird das oft sehr stark ausgeprägte Sozialverhalten der Bevölkerungsgruppe ausgenutzt, welches sich durch Höflichkeit, Anstand, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme auszeichnet. Die Täterinnen und Täter verfügen über eine gute rhetorische Ausbildung und verstehen es, ihre Opfer gezielt unter Stress zu setzen und sich deren Sozialverhalten zunutze zu machen.

Seniorenlotsin vermittelt Kompetenzen

Die ausgebildete Seniorenlotsin Monika Eilers und der ausgebildete Seniorenlotse Alfons Eilers leiten die Informationsveranstaltungen, deren Ziel es ist, älteren Menschen Kompetenzen zur Selbsthilfe zu vermitteln und über die Vorgehensweisen der Trickbetrüger und Trickbetrügerinnen aufzuklären. Bürgermeisterin Sabine Noll wird zu Beginn der Veranstaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das engagierte Moderationsteam begrüßen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Anmeldung ist nötig

Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, den 21. November um 15 Uhr im Veranstaltungsraum der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hauptstraße 68, in Niedersprockhövel statt.

Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Die Geschäftsstelle der TSG Sprockhövel, Im Baumhof 20, Telefonnummer 02324 6864746 oder geschaefsstelle@tsg‐sprockhoevel.de nimmt ihre Anmeldung entgegen.

Eine Anmeldung beim Seniorenbüro der Stadt Sprockhövel, Hauptstraße 8a in Sprockhövel, unter 02329 917‐224 oder seniorenbuero@sprockhoevel.de ist ebenfalls möglich.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel