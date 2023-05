Sprockhövel: Werke werden nach Ausstellung versteigert

Unter dem Titel #sticktogether wurde in Sprockhövel eine alte Kunst wiederbelebt. Die Ausstellung dazu startet am Samstag.

Sprockhövel. Unter dem Titel #sticktogether läuft ein Projekt mit Stickerei-Ausstellung in Sprockhövel. Jetzt gibt es die Ausstellung und die Versteigerung.

Große Stickerei-Ausstellung im Haßlinghausen: Das Projekt #sticktogether wird am kommenden Samstag, 13. Mai, 13 bis 17 Uhr, im Martin-Luther-Haus einen publikumswirksamen Abschluss finden.

Für die Ausstellung an der Gevelsberger Straße 34 haben sich Menschen aus Sprockhövel und Umgebung sechsmal zum gemeinsamen Sticken getroffen. Der Clou: Jedes Treffen hatte seine eigene Farbe und eine Person durfte nie zweimal an der gleichen Stickerei arbeiten. So haben alle beim ersten Mal in Blautönen frei gestickt und beim zweiten Treffen in Rottönen an einer Stickerei, die eine andere Person angefangen hat, weitergestickt.

Die Teilnehmenden haben sich von den vorherigen Arbeiten inspirieren lassen oder frei ganz eigene Ideen umgesetzt – was gestickt wird, wurde nie vorgegeben.

Die 13 Stickereien, die dabei entstanden sind, werden nun am Samstag im Gemeindehaus im großen Saal ausgestellt. Die Besucher können auch über die Betitelungen abstimmen. Es wird Raum zur Reflexion, zur Interaktion und zur Partizipation geben.

Die Ausstellung wird damit abgeschlossen, dass die Stickereien versteigert werden. Die Erlöse werden an einen guten Zweck gespendet, der noch bekannt gegeben wird.

