Sprockhövel: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Sprockhövel ist höher als die des gesamten Ennepe-Ruhr-Kreises. Eine weitere Seniorin ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Sprockhövel Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gibt es in Sprockhövel einen weiteren Todesfall. Mittlerweile sind hier neun Menschen verstorben.

Einen weiteren Todesfall in Sprockhövel meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch, 23. Dezember, im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Demnach ist eine 82-jährige Sprockhövelerin verstorben, die zuvor im Haus am Quell lebte. Dort hatte es vor rund zwei Wochen einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.

Kreisweit werden an diesem Tag insgesamt fünf Todesfälle gemeldet. Von den Verstorbenen lebten drei in Einrichtungen, in denen es aktuell einen Corona-Ausbruch gibt.

Derzeit sind 120 Sprockhöveler mit dem Coronavirus infiziert, 299 sind schon wieder gesund. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Stadt liegt bei 297,09 - deutlich höher als im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis (208,57).