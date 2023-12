Sprockhövel: Weihnachtsgeschenke für den gehobenen Geschmack

Sprockhövel. Abseits der Weihnachtsmärkte bietet Glaskünstler Udo Unterieser in Sprockhövel ein besonderes vorweihnachtliches Event: Kunstwerke als Geschenk.

Schon seit 18 Jahren gibt es den idyllischen Kunst- und Künstler-Markt auf Gut Kershagen, Zum Strandbad 8, dem Domizil des Glaskünstlers Udo Unterieser. Auch in diesem Jahr werden Atelier und Werkstatt wieder an zwei Advent-Wochenenden geöffnet sein, und zwar am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.

Gemeinschaftsveranstaltung mehrerer Künstler

Die Weihnachtsausstellung ist aus der Tradition heraus eine Gemeinschaftsveranstaltung mehrerer Künstlerinnen und Künstler, die die Ergebnisse ihres künstlerischen Arbeitens präsentieren. Neben der adventlichen Werkschau ist der kleinen Künstlergruppe aber der Austausch mit Bekannten, mit Kunstinteressierten wichtig: „Dann haben wir die Zeit zu quatschen, und das bei einer Tasse Kaffee, Weihnachtskeksen und vielleicht einem Gläschen Wein“, erläutert Gastgeber Udo Unterieser. Die Künstlerinnen und Künstler seien dann nicht ‚außen vor‘ sondern ‚mittendrin‘ in der Gesellschaft ihrer Gäste.

Unteriesers Sohn präsentiert Werke

Spannende Eindrücke in die Glasmalerei vermittelt diesmal nicht Udo Unterieser selbst, sondern sein Sohn Keno Enstrup, der beruflich in die Fußstapfen seines Vaters tritt, in seinem Atelier auf Gut Kershagen.

Außergewöhnliche Accessoires für ein perfektes Outfit sind die textilen Kopfbedeckungen von Sibylle Oberhoff. Nicht einfach eine Kopfbedeckung sind die Stücke ihrer extrem abwechslungsreichen Kollektion. Mondän, skurril, originell, pfiffig, elegant … Hut oder Kappe sind das Tüpfelchen auf dem „i“ und unterstreichen die Individualität der Trägerin oder des Trägers, komplettieren die Erscheinung.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Vielfältige Sujets

Die Sujets der Sprockhöveler Künstlerin Daniela Cardinal, die komplexe Kompositionen aus einer Kombination von Fotografie, Grafik und Malerei entwickelt, sind vielfältig. Bizarr, spannungsgeladen und hochdynamisch sind die meisten ihrer Arbeiten, dennoch findet der Betrachter immer auch den Anker, der Orientierung bietet, erkennen und identifizieren hilft.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Meister der Farbigkeit und Transparenz

Der Hausherr auf Kershagen, Udo Unterieser, ist Meister von Farbigkeit und Transparenz gleichermaßen, der dem gleichermaßen harten wie auch verletzlichen Materials die Form befiehlt, das aber bei aller Berechenbarkeit doch immer auch experimentelle Freiräume für sich in Anspruch nimmt: Glasobjekte für den Innen- und Außenbereich sind Hingucker, die Licht, Material und Botschaft miteinander verbinden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel