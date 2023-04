Sprockhövel: Vortrag über Energetisches Sanieren

Sprockhövel. Haus & Grund Sprockhövel lädt zur Versammlung ein. Auch für Nichtmitglieder interessant ist ein Vortrag über energetisches Sanieren.

Der Haus-, Grund- und Eigentümerverein Sprockhövel lädt seine Mitglieder am Montag, 17. April, zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Sie findet um 19 Uhr im TSG-Sportlertreff, Im Baumhof 15, statt. Neben den üblichen Formalien wird es zum Thema „Energetische Sanierung“ einen Vortrag von Thorsten Coß von der AVU Serviceplus geben.

Auch offen für Nichtmitglieder

Wenn also Nachbarn oder Freunde der Mitglieder von Haus & Grund Interesse daran oder Fragen dazu haben, so sind sie vom Verein herzlich eingeladen. Auf der Jahreshauptversammlung wird es auch Wahlen geben – so ist etwa der stellvertretende Vorsitzende zu wählen. Weitere Themen sind der Mietspiegel und die Umlage der CO2-Steuer ab 1. Januar 2023.

