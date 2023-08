Sprockhövel: Versorger AVU erneuert Stromleitungen

In Sprockhövel werden zurzeit Stromleitungen erneuert.

Sprockhövel. Der Energieversorger AVU setzt in Sprockhövel die Erneuerung der Stromleitungen fort. Wo jetzt gearbeitet wird und wie lange es noch dauert.

Nach den ersten Arbeiten im Frühjahr setzt die AVU Netz jetzt die Erneuerung der Stromleitungen in Niedersprockhövel fort: In der Wohnstraße Am Gosekamp werden auf rund 150 Meter Länge Niederspannungskabel und LWL-Leerrohre verlegt.

Arbeiten dauern bis fast zum Jahresende

Die Arbeiten zwischen den Hausnummern 8 bis 25 werden bis etwa Ende November dauern – im Baustellenbereich fallen in der Zeit Parkplätze weg. Beauftragtes Tiefbau-Unternehmen ist die Firma IK Bau aus Hagen.

Alte Kabel sind gut 50 Jahre alt

Die rund 50 Jahre alten Kabel werden im Rahmen der kontinuierlichen Instandhaltung für die Versorgungssicherheit erneuert. Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

