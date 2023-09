Sprockhövel verschenkt 5000 Euro: Bewerbungsfrist verlängert

Sprockhövel. Bürger aus Sprockhövel können sich für den Heimat-Preis bewerben oder andere vorschlagen und das Preisgeld gewinnen. Das sind die Bedingungen:

Insgesamt 5000 Euro verschenkt die Stadt Sprockhövel an ehrenamtlich für ihre Heimat engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die Bewerbungsfrist für den „Heimat-Preis“ wurde noch einmal verlängert. So kann man sich bewerben oder andere vorschlagen:

Geehrt werden können bis zu drei Einzelpersonen, Initiativen, Gruppen oder Vereine, die sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, die Geschichte der Stadt Sprockhövel, das Brauchtum in Sprockhövel, lokale Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro wird gestaffelt unter den Gewinnern und Gewinnerinnen aufgeteilt.

Vorschläge bzw. Bewerbungen können noch bis Freitag, 15. September, eingereicht werden. Die Bewerbung erfolgt online über die Website der Stadt Sprockhövel unter www.sprockhoevel.de/heimatpreis. Auch im Bürgerbüro in Haßlinghausen liegen Formblätter für die Einreichung von Vorschlägen aus.

Es gelten folgende Preiskriterien: Nomminierte müssen einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltens leisten, einen Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung von Tradition, Brauchtum und des regionalen Erbes oder einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Identität und Verwurzelung.

Rückfragen unter 02339 917237, Mail: wupper@sprockhoevel.de.

