Sprockhövel: Verein Da Capos übernimmt Stadtfestplanung

„feiern unter Freunde“ – so hieß das Stadtfest in verkleinerter Form, das im vergangenen Jahr entlang der Hauptstraße gefeiert wurde.

Sprockhövel. Der Runde Tisch der Bürgermeisterin trägt Früchte: Für die Organisation des Stadtfestes in Sprockhövel hat ein verantwortlicher Verein zugesagt.

Im Mai hat Bürgermeisterin Sabine Noll zum runden Tisch eingeladen, um sich zur Zukunft des Stadtfestes auszutauschen. Die Gespräche haben zum Erfolg geführt: Der Verein Da Capos – Projektschmiede übernimmt die Organisation.

Gespräche mit Händlern und Gastronomen

Die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Sprockhövel hatte im April aus erster Hand erfahren, dass sich – entgegen aller Ankündigungen – kein Verein gründen wird, der das diesjährige Stadtteilfest in Niedersprockhövel organisieren und durchführen wird. Aus diesem Grund hatte Bürgermeisterin Sabine Noll im Mai die an der Hauptstraße ansässigen Einzelhändler und Gastronomen sowie beteiligte Vereine der letzten Jahre zu einem runden Tisch zum gemeinsamen Austausch eingeladen. Ziel war es, zusammen zu überlegen, ob und wie ein Stadtteilfest in Niedersprockhövel möglicherweise organisiert, finanziert und durchgeführt werden kann.

Stadt hätte Planung allein nicht schultern können

Aufgrund des umfangreichen Aufgabenspektrums und der begrenzten Personalkapazitäten kann das die Stadtverwaltung nicht schultern. In zwei Gesprächsrunden wurden zahlreiche Ideen, Vorschläge, Chancen und Risiken von den Anwesenden diskutiert und bewertet. Frauke Schittek, Gründerin und Vereinsvorsitzende des Vereins Da Capos – Projektschmiede hat schließlich angekündigt, die Organisation des Stadtfestes 2023 zu übernehmen.

Dank der Bürgermeisterin an den Verein

„Ich bin glücklich darüber, dass der runde Tisch letztlich zum Erfolg geführt hat und freue mich sehr über den Einsatz von Frau Schittek mit ihrer Da Capos Projektschmiede“, so Bürgermeisterin Sabine Noll. Die Stadtverwaltung hat Unterlagen der bisherigen Organisation zur Verfügung gestellt und unterstützt das Vorhaben. Die Da Capos Projektschmiede ist auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Interessierte können sich über die Internetseite www.da-capos.de informieren.

