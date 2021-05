Sprockhövel: Unfallbeteiligter flüchtet vom Unfallort

Sprockhövel. Offenbar rammte ein 23-jähriger Hattinger am Dienstagabend auf der South-Kirkby-Straße in Sprockhövel ein Fahrzeug, das gestohlen worden war.

Am Dienstagabend kam es auf der South-Kirkby-Straße in Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Hattinger schwer verletzt wurde und ein Unfallbeteiligter flüchtete.

Hattinger achtete nicht auf den Verkehr

Der Hattinger fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Golf vom Seitenstreifen in den fließenden Verkehr in Richtung Hattingen ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Wie die Polizei mitteilt, übersah er dabei einen von hinten herannahenden schwarzen Seat Leon. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Seatfahrer nach links von der Fahrbahn ab kam. Auf einem Grünstreifen kam er zum Stehen.

Seat-Fahrer ließ verletzte Beifahrerinnen zurück

Der VW-Fahrer wurde nach rechts auf den Seitenstreifen geschleudert. Nach Angaben von Zeugen verließ der Fahrer des Seat das Fahrzeug und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Hattingen. Anschließend soll der Mann in ein vorbeifahrendes Fahrzeug eingestiegen sein. Die beiden Beifahrerinnen des Seats blieben verletzt zurück. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kennzeichen waren gestohlen

Der Hattinger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Bei der Überprüfung des Seat durch die Polizei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen entwendet worden waren. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit an, auch am Mittwochmittag gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, so die Polizei auf WAZ-Anfrage Die South-Kirkby-Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt, der Seat wurde sichergestellt.

