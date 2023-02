Sprockhövel: Unfall mit drei Autos auf der Mittelstraße

In Haßlinghausen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel hat auf der Mittelstraße einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall gehabt. Zwei Verletzte mussten betreut werden.

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr gegen 15.45 Uhr zur Mittelstraße in Haßlinghausen aus. Dort waren drei Pkws in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Zwei Personen betreut

Ein Fahrzeuginsasse und ein Kleinkind mussten bis zum Eintreffen des Rettungsdienst betreut und diesem zur weiteren Behandlung übergeben werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Einsatzende war gegen 16.30 Uhr.

