Sprockhövel: Unfall bei Trunkenfahrt auf der Mittelstraße

Auf der Mittelstraße in Haßlinghausen hat ein alkoholisierter Sprockhöveler einen Unfall verursacht. (Symbolbild)

Sprockhövel. Auf der Mittelstraße in Haßlinghausen ist ein alkoholisierter Sprockhöveler mit seinem Auto in einen geparkten Wagen am Straßenrand gefahren.

Wie die Polizei meldet, ist es am Mittwochnachmittag auf der Mittelstraße zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss gekommen, wo ein 58-jähriger Sprockhöveler mit seinem Auto in Richtung Wuppertal unterwegs war.

In Höhe der Haus Nr. 66 kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. In diesem Fahrzeug saß zum Zeitpunkt des Unfalls noch der 75-jährige Fahrer.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

