Sprockhövel: Unfall auf der Hauptstraße

Sprockhövel Auf der Hauptstraße in Höhe des Kreisels hat es am Montagnachmittag (29.1.) einen Verkehrsunfall gegeben. Das ist bislang bekannt.

Auf der Hauptstraße in Sprockhövel hat es am Montagnachmittag (29.1.) einen Verkehrsunfall gegeben. Die Polizei sagt, aus bislang ungeklärter Ursache habe eine Person die Kontrolle über ihren Pkw verloren.

In Höhe des Kreisels, so ein Polizeibeamter, habe der Pkw-Fahrer von der Hauptstraße aus NIedersprockhövel kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollen. Das indes misslang. Das Auto sei vielmehr auf ein geradeaus gelegenes Grundstück gefahren, habe erst einen Zaun durchbrochen und sei dann in ein Garagentor gefahren.

Weitere Details zum Unfall sind bislang noch nicht bekannt.

