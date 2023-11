Sprockhövel: Unbekannte brechen in Heiers Mühle ein

Wahrscheinlich in der Nacht auf Montag wurde in die Bäckerei an der Mühlenstraße eingebrochen.

Sprockhövel. Durch die Eingangstür brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag in Heiers Mühle in Sprockhövel ein. Was die Polizei zur Beute sagt.

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagnacht (3.30 Uhr) die Eingangstür der Bäckerei Heiers Mühle an der Mühlenstraße.

Schränke und Schubladen durchwühlt

Sie gelangten so in den Verkaufsraum und durchwühlten im Thekenbereich Schränke und Schubladen, berichtet die Polizei. Danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Abschließende Angaben zur Beute konnte die Polizei bislang noch nicht machen.

Kripo hofft auf Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Rufnummer 02324 9166-6000 melden.

