Sprockhövel: Umgang mit veränderten Klimabedingungen

Extremwetterlagen nehmen zu, wie hier die Folgen des Starkregens in den Innenstädten 2021.

Sprockhövel. Die Klimamanagerin von Sprockhövel informiert über die Woche der Klimaanpassung. Dazu gibt es für Interessierte Veranstaltungen.

In dieser Woche findet erstmalig die so genannte „Woche der Klimaanpassung“ (organisiert durch das Zentrum Klima Anpassung) statt – hierauf möchte das Klimaschutzmanagement der Stadt Sprockhövel aufmerksam machen. In der Aktionswoche bis 16. September finden eine Reihe von Aktionen und Veranstaltungen statt, die für jede Person öffentlich zugänglich sind.

Vielfalt der Maßnahmen zeigen

Dabei soll die Vielfalt der Maßnahmen in Deutschland sichtbar gemacht werden – es gibt sowohl Online- als auch Präsenzformate. „Da die Woche der Klimaanpassung in dieser Form zum ersten Mal bundesweit überhaupt stattfindet, möchte ich gerne auf diese Aktion aufmerksam machen. Als Klimaschutzmanagerin bin ich zwar für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zuständig und nicht für die Klimaanpassung. Aber diese beiden Themen haben viele Synergien miteinander und sicherlich ist die ein oder andere interessante Veranstaltung für die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger mit dabei“, so Klimaschutzmanagerin Ioanna Schmidt-Ioannidou.

Schäden vermeiden

Klimaschutz bedeutet in erster Linie Maßnahmen umzusetzen, die den Ausstoß von klimarelevanten Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan reduzieren. Klimaanpassung hingegen befasst sich mit den nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels und den Extremwetterereignissen. Hier werden Vorsorgemaßnahmen getroffen und umgesetzt, um Risiken zu minimieren, Schäden zu vermeiden und die Anpassung an die zu erwartenden Veränderungen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Zentrum Klima Anpassung unter: www.zentrum-klimaanpassung.de/woche-klimaanpassung

