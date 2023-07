Sprockhövel: Transporter über kleines Bohrloch aufgebrochen

Sprockhövel. Die Polizei bittet um Hinweise. Unbekannte haben in Haßlinghausen einen Transporter aufgebrochen – mit Hilfe eines Bohrers.

Mit einem Bohrer drangen unbekannte Einbrecher in einen geparkten Transporter ein. Zwischen Sonntag (16.7.) 17 Uhr und Montag (17.7.) 6.50 Uhr bohrten der oder die Täter ein kleines Loch in die Schiebetür eines Ford Transporters, der an der Wittener Straße in Haßlinghausen geparkt stand. Durch das Loch konnte die Schiebetür geöffnet werden, meldet die Polizei.

Lesen Sie auch:

Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug diverse Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 2100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324 9166-1234 melden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel