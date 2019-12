Sprockhövel. Ten Sing United steht im Halbfinale des WDR-Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“. Bei der Livesendung am Freitag können die Zuschauer abstimmen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprockhövel: Ten Sing will „Der beste Chor im Westen“ werden

„Wir haben ganz doll Lust auf das Finale“, gibt Alida Standke unumwunden zu. Eigentlich war das Singen im Chor Ten Sing United nur die reine Lust an der Musik. Aber jetzt hat es die 38 Sänger komplett gepackt. Jetzt wollen sie weiter und beim WDR TV-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ ins Finale einziehen. Die Haßlinghauserin bittet um ganz viele Anrufe, wenn es in der Live-Sendung am Freitag, 6. Dezember um 20.15 im WDR um den Einzug ins Finale geht.

Engagement bei Ten Sing in Sprockhövel

Die 20-jährige Studentin ist in dem United-Chor die einzige „Ten Singerin“ aus Haßlinghausen. Der Chor setzt sich aus „Ten Singern“ aus ganz NRW zusammen. Musik hat in Alidas Familie immer eine große Rolle gespielt. „Meine Tante hat früher im damals bekannten Kinderchor Sprockhövel gesungen. Mit dem Chor hat sie auch Auftritte im Ausland gehabt. Musik war auch mir immer wichtig“, erzählt Alida Standke. Daher schloss sie sich schon mit elf Jahren der Ten Sing Gruppe in Sprockhövel an.

Ten Sing bringt sich in die Jugendarbeit des CVJM ein, bei der Jugendliche gemeinsam eine Show mit den Elementen Chor, Band, Tanz und Theater erarbeiten. „Ich habe zum Beispiel gelernt, was man beachten muss, wenn man einen Chor leitet“, erklärt die junge Sprockhövelerin, die im dritten Semester Lehramt für sonderpädagogische Förderung studiert. Sie hat auch schon einen Theaterworkshop geleitet, ist also auf der Bühne mittlerweile kein Neuling mehr.

Zuschauer-Voting bei Liveshow aus Köln

Das hilft ihr beim Auftritt, wenn es am Freitag in Köln eben um mehr geht als nur um Spaß. Da treten zehn Chöre gegeneinander an, fünf werden ins Finale einziehen dürfen. Und sie möchte dabei sein. „Wir rühren zurzeit heftig die Werbetrommel. Denn während der Livesendung können die Zuschauer anrufen und ihre Stimme für diejenigen abgeben, die sie am besten finden. Wir hoffen natürlich auf viele, die für uns voten“, sagt sie.

Der Vorteil der Ten Sing Gruppe sei, dass sie ohnehin immer ein Konzert im Jahr vorbereiten. Das heißt, sie müssen sich nicht neu finden, denn sie sind gut im Training. „Aber natürlich haben wir uns jetzt auch auf den Wettbewerb für den besten Chor im Westen vorbereitet. Normalerweise kommen wir mindestens einmal im Monat zusammen, um zu proben. Aber jetzt ist es auch schon mal ein ganzes Wochenende, an dem wir uns nur dem Singen widmen“, sagt die 20-Jährige. Jetzt geht’s also in die ganz heiße Phase und es heißt: Daumen drücken und vor allem: abstimmen.