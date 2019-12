Sprockhövel: Tempolimit auf der Autobahn nur vorübergehend

Autofahrer müssen seit einigen Wochen auf der A43 Richtung Münster, etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Sprockhövel, ihr Tempo deutlich drosseln: Von den erlaubten 130 Stundenkilometern wird erst auf 100 km/h und dann auf 80 km/h heruntergebremst. Wenige hundert Meter später, auf Höhe des Parkplatzes Scherenberg, gilt wieder das übliche Limit, 130 Stundenkilometer.

Autobahn sackt nach Rohrbruch ab

Das erinnert an die überraschende Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Sprockhövel und Witten, die seit Sommer galt und erst kürzlich aufgehoben wurde. Dort war die Autobahn durch eine gebrochene Wasserleitung im Sommer ein Stück abgesackt. Als Vorsichtsmaßnahme hatte Straßen.NRW das Tempo auf 100 Stundenkilometer gedrosselt.

Der Grund für die Begrenzung seit einigen Wochen ist nun simpler: Schuld ist Rollsplitt, der nach Verbesserungsarbeiten eines kurzen Autobahnabschnitts auf der Strecke liegt, erklärt Straßen.NRW. Eigentlich sollten die Temposchilder schon vor mehreren Wochen entfernt werden, doch dies verzögerte sich. Auch in der vergangenen Woche kündigte Straßen.NRW an, die Schilder abzubauen. Spätestens am Freitagabend, also nach dem Feierabendverkehr, sollen die Schilder aber endgültig entfernt werden, so Straßen.NRW auf Nachfrage der WAZ.