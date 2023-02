Foto: SO

In vielen Städten finden am 14. Februar Veranstaltungen zur Aktion „One Billion Rising“ statt – auch in Sprockhövel.

Aktionstag Sprockhövel tanzt für Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen

Sprockhövel. Sprockhövel steht auf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Zum Aktionstag „One Billion Rising“ (14.2.) wird vor dem Bürgerhaus getanzt.

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – das ist das Motto der Aktion „One Billion Rising“ am 14. Februar. Auf der ganzen Welt erheben sich Menschen und tanzen zum selben Lied, um ein Zeichen zu setzen und international Solidarität zu zeigen – auch Sprockhövel ist in diesem Jahr mit dabei.

Die städtischen Kitas und die Gleichstellungsstelle laden für den kommenden Dienstag (14.2.), in der Zeit von 16 bis 17 Uhr vor das Bürgerhaus, Hauptstraße 6 in Niedersprockhövel, zum Tanzen ein, um das Ende dieser Gewalt zu fordern. Zudem gibt es verschiedene Informationsstände vor Ort zur Thematik – unter anderem vom Gesine-Frauenschutzbund und vom Kinderschutzbund Ortsbandverband Hattingen-Sprockhövel. Die Fördervereine der Kitas bieten Kaffee und frische Waffeln an.

Alle Interessierten, die die Choreographie zum Lied vorher üben möchten, können am Mittwoch, 8. Februar, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in das Foyer der Glückauf-Halle (Dresdener Straße 11) kommen.

Bei Rückfragen können sich Bürgerinnen und Bürger an die Gleichstellungsstelle der Stadt Sprockhövel wenden – per E-Mail unter der Adresse gleichstellung@sprockhoevel.de

