Sprockhövel: Täter tricksen Seniorin an Geldautomat aus

Sprockhövel. Zwei Unbekannte haben eine 83-Jährige am Geldautomat an der Mühlenstraße abgelenkt. Unbemerkt hoben sie einen vierstelligen Betrag ab.

Eine 83-jährige Sprockhövelerin ist an einem Geldautomaten an der Mühlenstraße von zwei Tätern überrumpelt worden. Sie ließen sich, ohne dass es die Seniorin bemerkte, einen vierstelligen Betrag auszahlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Männer treten an Seniorin heran

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, als die alte Dame gegen 10:45 Uhr beabsichtigte, Geld am Automaten an der Mühlenstraße abzuheben. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, gab sie ihren Pin ein, als zwei Männer an sie herantraten. Der eine sprach sie an und verdeckte ihre Sicht auf den Automaten mit einer Zeitung.

Täter flüchten in Richtung Hauptstraße

Währenddessen veranlasste der andere eine Auszahlung in vierstelliger Höhe vom Konto der Sprockhövelerin. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Hauptstraße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1) dunkle Haare, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank; 2) dunkle Haare, 20 bis 25 Jahre alt, ebenfalls 180 cm groß, korpulent. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324/9166-6000.

>>> Mehr aus Hattingen und Sprockhövel

Täglich wissen, was in Sprockhövel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Sprockhövel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel