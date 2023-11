Sprockhövel: Sturmtief Emir fordert mehrfach die Feuerwehr

In der Mittagszeit war die Feuerwehr Sprockhövel an der Auffahrt der A43 mit der Beseitigung eines Baumes beschäftigt.

Sprockhövel. Auch in Sprockhövel war die Feuerwehr am Donnerstag witterungsbedingt im Einsatz. Das Sturmtief sorgte für Hindernisse auf den Straßen.

Für die Feuerwehr Sprockhövel hat das Sturmtief Emir am Donnerstag mehrere Einsätze gebracht. Am Donnerstagvormittag mussten die Einsatzkräfte zunächst zur Albringhauser Straße ausrücken. Dort lag ein größerer Ast auf der Fahrbahn, den die Feuerwehrleute schnell wegräumen konnten, so dass der Verkehr wieder fließen konnte.

Mittags Einsatz an der Autobahn

Mittags erfolgte die Alarmierung für die Abfahrt Sprockhövel der A 43. Vor Ort stellten die freiwilligen Feuerwehrleute fest, dass es ein Baum war, der sich sturmbedingt so auf die Fahrbahn gelegt hatte, dass der Verkehr stockte. Mit der Motorsäge konnte auch dieses Hindernis schnell beseitigt werden. Weitere Sturmeinsätze in Haßlinghausen und in Gennebreck folgten im Laufe des frühen Nachmittags.

Erste Alarmierung bereits um 6 Uhr

Dabei hatte der Tag für die Feuerwehr schon früh begonnen. Um kurz nach 6 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße aus. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Sprockhövel rückten daher mit 19 ehrenamtlichen Einsatzkräften zu diesem Alarm aus. Die Einsatzleitung stellte vor Ort fest, dass eine Vielzahl verschiedener Melder ausgelöst hatten. Umfangreiche Erkundungen ergaben jedoch keinen Anhalt auf einen Schaden.

Technischer Defekt und Ölspur

Es handelte sich um einen technischen Defekt innerhalb der Anlage. Nach rund 30 Minuten wurde die Einsatzstelle an einen Betriebsverantwortlichen übergeben, jetzt wird es notwendig werden, die Anlage instandzusetzen.

Ein weiterer Einsatz war für die Feuerwehr vormittags auf der Silscheder Straße: eine Ölspur musste beseitigt werden. Es war eine gut 20 Meter lange Betriebsmittelspur, die mit Bindemittel abgestreut werden musste, der Einsatz dauert rund eine halbe Stunde.

