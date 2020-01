Sprockhövel. 40 Kinder machten bei der Sternsinger-Aktion von St. Januarius in Sprockhövel mit. Bei den Vorbereitungen halfen viele Freiwillige der Gemeinde.

Sprockhövel: Sternsinger freuen sich über Rekordbeteiligung

Die Sternsinger in Sprockhövel freuen sich in diesem Jahr über eine Rekordbeteiligung. 40 junge Sternsinger zogen zur Messe in die Kirche von St. Januarius ein. Schon zuvor waren sie in der Stadt unterwegs, brachten den Segen in die Häuser und sammelten Spenden.

Geschmückt mit goldenen, reich verzierte Kronen, Gewändern in Königsfarben und einem Stern im Geleit machten sich die Kinder auf den Weg.

Stoffspenden und Näherinnen als Helfer

Um diese Aktion mit so vielen Kinder durchzuführen, war vorab tatkräftige Unterstützung von vielen Seiten notwendig. Eine Herausforderung bestand darin, so viele Sternsinger einzukleiden. Die Gemeinde rief dazu auf, Dachböden nach Stoffen zu durchzusuchen und die Stoffe als Spende abzugeben. Auch zahlreiche Näherinnen meldeten sich, um zu helfen.

So konnten die Sternsinger den Segen auch zu vielen Adressen bringen, die bisher nicht dabei waren. Zwei Sternsingergruppen besuchten etwa vierzig Geschäfte entlang der Hauptstraße, die sich dieses Jahr an der Aktion beteiligten.

Sternsinger-Aktion sammelt 7600 Euro

Die Kinder wurden außerdem in sozialen Einrichtungen erwartet, unter anderem in zwei Senioreneinrichtungen. „Die älteren Bewohner waren sehr angetan von diesem hohen Königsbesuch, und so manche Träne lief – vor Freude, wegen alter Erinnerungen - das haben sie nicht verraten“, berichten Kathrin und Markus Frings für die Gemeinde St. Januarius.

So wurde die Sternsingeraktion „Frieden im Libanon und weltweit“ ein Erfolg für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde. Inzwischen sind mehr als 7600 Euro als Spenden zusammengekommen. Einige Spenden werden auch im Pfarrbüro noch abgegeben.