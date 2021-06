Sprockhövel: Städtische Musikschule hat eigenes Tonstudio

Sprockhövel. Corona hat die Musikschule Sprockhövel erfinderisch werden lassen: Für besseren Distanzunterricht wurde ein Video- und Tonstudio eingerichtet.

Wer kennt sie nicht, die berühmten Abbey Road Studios in London? Der Ort, an dem unzählige, weltweite Nummer-eins-Hits eingespielt und produziert wurden. Doch nur die wenigsten Musikerinnen und Musiker werden in ihrem Leben die Chance bekommen, diese Studios von innen zu sehen. Erste Voraussetzungen, um diesen Traum vielleicht doch irgendwann wahr werden zu lassen, hat die städtische Musikschule Sprockhövel geschaffen.

Vorstellung der Instrumente im JeKits

Seit einigen Wochen verfügt die Musikschule über ein eigenes Ton- und Videostudio in den Räumen der Musikschule im Bürgerhaus in Niedersprockhövel. Entstanden ist diese Idee während der coronabedingten Schließung der Musikschule. Die Vorstellung der Instrumente im JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen)-Unterricht war aufgrund des Distanzunterrichts in den Grundschulen nicht möglich. Aus diesem Grund produzierte die Musikschule mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Videos, in denen die jeweiligen Instrumente vorgestellt und erklärt wurden. Die produzierten Videos wurden den Schulen und Eltern anschließend online zur Verfügung gestellt.

Stadt investiert in moderne Technologien

Daraus entstand die Idee, eine dauerhafte Möglichkeit für Musik- und Videoaufnahmen zu schaffen. Die notwendige Technik wurde zunächst privat zur Verfügung gestellt. Mittlerweile wurde aber entsprechend aufgerüstet: professionelle Videokameras, ausreichende Beleuchtung und ein Greenscreen schaffen nun die Grundlage für die Videoproduktion. Für hochwertige Audioaufnahmen wurden entsprechende Mikrofone, Studiomonitore, und ein digitales Mischpult angeschafft. Selbstverständlich werden zukünftig auch die marktführenden Softwareprogramme zur Videonachbearbeitung und Musikproduktion genutzt.

Studio auch für Jugendzentren und Bands

Doch dieses Studio soll nicht nur der Musikschule vorbehalten bleiben. In einem ersten Schritt sollen auch die städtischen Schulen und Jugendzentren das Studio im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften und Workshops nutzen können, in einem weiteren Schritt soll das Studio dann auch Sprockhöveler Musikern und Bands zur Verfügung gestellt werden.

