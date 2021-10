Sprockhövel: Songwriting-Workshop für Kinder startet

Sprockhövel. Ein Songwriting-Workshop für Kinder und Jugendliche startet in Sprockhövel. Die Anmeldung läuft. Was die Teilnehmenden bei dem Angebot erwartet.

Die Musikschule der Stadt Sprockhövel bietet am Freitag, 12. November, sowie am Donnerstag, 18. November, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr einen Songwriting-Online-Workshop für Kinder und Jugendliche an. Noch sind einige Plätze frei.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren und ist Teil des Kulturrucksacks 2021. Noch sind einige Plätze frei. In diesem Workshop entwickeln die Teilnehmenden anhand eigener Ideen ein Lied: Die Kinder schreiben Texte und erfinden eigene Melodien. Somit erleben sie sich selbst als Schöpferinnen und Schöpfer von etwas Neuem. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Songwriting-Online-Workshop in Sprockhövel für Kinder und Jugendliche

Der Dozent ist der Sänger, Drummer, Komponist und Produzent Martell Beigang. Er hat schon mit vielen Workshops Kinder und Jugendliche begeistert. Für die Teilnehmenden stehen zwei Termine zur Wahl: Ein Workshop findet am Freitag, den 12. November, von 16 bis 18 Uhr und ein Workshop am Donnerstag, 18. November, von 16 bis 18 Uhr statt. Das Projekt wird durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen sind online über die Homepage der Stadt Sprockhövel möglich. Anmeldeformulare sind auch im Büro der Musikschulverwaltung in der Gevelsberger Straße 13, erhältlich. Rückfragen an 02339/917-153 oder via E-Mail an: musikschule@sprockhoevel.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel