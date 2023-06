Sprockhövel: Seniorin übersieht Fußgänger (83) beim Abbiegen

Zwei 83-jährige Sprockhöveler wurden am Freitag in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Sprockhövel. Zwei hochbetagte Sprockhöveler waren an einem Verkehrsunfall am Freitag beteiligt. Einer der beiden hatte sich dabei leichtsinnig verhalten.

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis berichtet von einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Senioren beteiligt waren. Am Freitag, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 83-jährige Sprockhövelerin mit ihrem VW Golf die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße in Niedersprockhövel.

Leichtsinniges Verhalten

Beim Linksabbiegen im Kreuzungsbereich übersah sie einen über die Straße querenden ebenfalls 83-jährigen Fußgänger, der die in der Nähe befindliche Querungshilfe nicht nutzte. Der 83-jährige Sprockhöveler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden.

