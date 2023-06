Sprockhövel: Seniorenbüro lädt zu aktiven Reisen ein

Sprockhövel. Für zwei Fahrten hat das Seniorenbüro Sprockhövel noch Restplätze frei. Wer interessiert ist, sollte nicht zu lange warten und buchen.

Das Fahrtenprogramm „Aktiv unterwegs“ des städtischen Seniorenbüros genießt bei den älteren Bürgerinnen und Bürgern Sprockhövels große Aufmerksamkeit. Jetzt meldet die Verwaltung: Es sind noch Plätze frei bei zwei Angeboten.

Fahrt nach Vallendar und Andernach

Für die Fahrt am Dienstag, 20. Juni, nach Vallendar mit anschließender Schifffahrt nach Andernach besteht noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Das Programm richtet sich an Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger im Alter von 50 aufwärts. Auch Interessierte aus den Nachbarstädten dürfen sich hierzu anmelden. Die Fahrt beginnt an verschiedenen Haltestellen im Sprockhöveler Stadtgebiet und führt weiter nach Vallendar mit anschließender Schifffahrt nach Andernach. In Andernach gibt es die Möglichkeit den höchsten Kaltwassergeysir der Welt zu besuchen (optional mit Zusatzkosten). Alternativ kann durch die 2000 Jahre alte Stadt gebummelt werden oder das Kloster Maria Laach besucht werden. Die Fahrt für Bus und Schiff kostet 36 Euro pro Person, der Besuch des Geysirs 16 Euro (Schwerbehinderte bezahlen lediglich 14 Euro).

Reise in die Rattenfängerstadt

Für die zweite Fahrt am Donnerstag, 13. Juli, können sich Interessierte ab Montag, 19. Juni, im Bürgerbüro in Haßlinghausen angemeldet werden. Ziel ist die Rattenfängerstadt Hameln, verbunden mit einer Schifffahrt auf der Weser. Personen, die mitfahren möchten, aber sich nicht persönlich im städtischen Bürgerbüro im Rathaus, Rathausplatz 4, in Haßlinghausen anmelden können, wenden sich ab dem Anmeldetermin an das städtische Seniorenbüro, Frau Eggert, unter der Rufnummer 02339 917 320. Hier erhalten Interessierte auch weitere Auskünfte zu den einzelnen Fahrten.

