Sprockhövel: Senioren besser vor Kriminalität schützen

Die 93-jährige Maria S. ist fast auf einen Betrüger am Telefon hereingefallen. Seniorenlotsen helfen durch Aufklärung, Kriminalität an den Alten zu bekämpfen.

Sprockhövel. Um alte Menschen vor den dreisten Betrugsmaschen zu beschützen, werden Interessierte zu Seniorenlotsen ausgebildet. Jetzt auch in Sprockhövel.

Straftaten an Senioren verzeichnen weiterhin hohe Fallzahlen. Es handelt sich bei den Tätern meist um überregional handelnde Tätergruppen. Sie sind skrupellos und es kommt immer wieder zu hohen Schadenssummen. Die Einführung von so genannten Seniorenlotsen soll dieser Entwicklung entgegenwirken.

Das Problem wächst wegen der Demografie

Im Bereich der Vermögens- und Eigentumsdelikte sind ältere Menschen häufiger von Straftaten betroffen. Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter und ihre Zahl nimmt zu. In NRW steigt die Zahl seit 2014 kontinuierlich an.

Abwehrkräfte nehmen ab 80 immer mehr ab

Menschen ab dem 80. Lebensjahr haben häufiger gesundheitliche Probleme. Sie sind weniger mobil und halten sich häufiger in ihrem Wohnumfeld auf. Oft sind sie „leichte Beute“: Die Täter verfügen über eine gute rhetorische Ausbildung und verstehen es, die Senioren gezielt unter Stress zu setzen und sich deren Sozialverhalten zunutze zu machen.

Helfer werden ausgebildet

Um dem Trend entgegenzuwirken, sollen Helfer und Helferinnen durch das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz ausgebildet werden. Diese Helfer sollen zukünftig als Seniorenlotsen bezeichnet werden. Durch eine Zusammenarbeit mit den Lotsen sollen den älteren Mitmenschen Kompetenzen zur Selbsthilfe vermittelt werden. Sie machen Seniorenbesuche, Bekanntmachung der Präventionsbotschaften in der Nachbarschaft und in Seniorengruppen. Sie arbeiten ehrenamtlich.

Zweitagesseminar in Sprockhövel

Die Seniorenlotsen sollen in einem Zweitagesseminar ausgebildet werden. Nach der Schulung wird den Teilnehmenden ein Zertifikat und eine Schulungsmappe überreicht. Die Schulung der Seniorenlotsen für den Bereich Sprockhövel findet in Kooperation mit dem Seniorenbüro am 16. und 17. Oktober, von 8.45 bis 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Sprockhövel statt.

