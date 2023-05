Sprockhövel: Schwerer Verkehrsunfall in der Stefansbecke

Sprockhövel. Ein Mann wurde bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Sprockhöveler Stefansbecke am Freitagabend schwer verletzt. Was genau geschehen ist.

Am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Gevelsberger Straße und der Stefansbecke ein Verkehrsunfall.

Zusammentreffen im Kreuzungsbereich

Ein 18-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem blauen BMW die Gevelsberger Straße aus Haßlinghausen kommend in Fahrtrichtung Gevelsberg. Ein 31-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem schwarzen Kia die Gevelsberger Straße aus Gevelsberg kommend in Fahrtrichtung Haßlinghausen und beabsichtigte nach links in die Stefansbecke abzubiegen.

Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Beim Abbiegevorgang übersah der Kia-Fahrer den ihm entgegenkommenden BMW-Fahrer, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der BMW-Fahrer zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Bergung schwer verletzt in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Aufprall der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde ein drittes an der Kreuzung wartendes Fahrzeug eines 66-jährigen Gevelsbergers ebenfalls beschädigt.

Alle drei Fahrzeuge schwer beschädigt

Sowohl der 31-jährige Wuppertaler wie auch der Gevelsberger bleiben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch verständigte Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Die Fahrbahn wurde abschließend durch die Feuerwehr gereinigt.

