Sprockhövel: Schwelmer Straße nach Unfall voll gesperrt

Nach einem Unfall war die Schwelmer Straße in Sprockhövel voll gesperrt.

Sprockhövel. Auf der Schwelmer Straße in Sprockhövel sind am Samstag zwei Fahrzeuge kollidiert. Bei dem Unfall gab es Verletzte und einen hohen Sachschaden.

Die Schwelmer Straße musste nach einem Unfall am Samstagmittag vollgesperrt werden. Zwei Fahrzeuge waren hier zusammengestoßen.

Gegen 13.35 Uhr befuhr die 50-jährige Schwelmerin mit ihrem Skoda Roomster die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe des Voßberger Weges wollte sie nach links abbiegen und hielt ordnungsgemäß, aufgrund entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, auf der Schwelmer Straße an, meldet die Polizei.

Der 28-jährige Unfallverursacher aus Wuppertal befuhr mit seinem Mercedes Sprinter ebenfalls die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm. Er erkannte den wartenden Pkw zu spät und fuhr diesem auf.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen, die Mitinsassen im Skoda Roomster, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollgesperrt.

