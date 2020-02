Sprockhövel: Schubser mit bösen Folgen ist nicht belegt

Ein Mann stürzt und verletzt sich dabei in Sprockhövel schwer am Arm. Er sagt, dass er geschubst worden sei. Nur gesehen hat das niemand.

Ein 52-jähriger Sprockhöveler musste sich am Montag vor dem Amtsgericht Hattingen wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Er soll am 4. August 2018 den Zeugen und Nebenkläger K. (72) auf dem Gehweg geschubst haben.

Dabei verletzte der Mann sich am rechten Ellbogen so schwer, dass ein Trümmerbruch operiert werden musste. Noch heute hat er Taubheitsgefühle in der Hand und Probleme, das Gelenk komplett zu strecken und zu beugen.

Was an jenem Samstagmorgen passierte, das schilderten die insgesamt sechs geladenen Zeugen unterschiedlich. Fest steht: Das Ehepaar K. wollte den Rasen des Sohnes wässern. Die beiden parkten ein paar Meter vom Grundstück entfernt und gingen ein Stück den Bürgersteig an den angrenzenden Reihenhäuser entlang.

„Ich habe mich angespannt und da ist er von meiner Brust abgeprallt“

Das direkte Nachbargrundstück gehört dem Angeklagten. Der lud zu dem Zeitpunkt Leergut in sein Auto. Seine Frau war mit dem Hund im Garten. Der Geschädigte schilderte die Situation so: „Der Hund sprang fast über den Zaun, knurrte und hatte Schaum vorm Mund.“ Die Besitzerin habe er deshalb im Vorbeigehen gefragt, ob sie ihren Hund nicht erziehen könne.

Die schildert die Situation ganz anders: „Erst kam Frau K. vorbei und mein Hund bellte. Ich schickte ihn weg, so wie ich es im Hundetraining gelernt habe. Dann kam Herr K. und machte den Hampelmann und komische Geräusche.“ Der Angeklagte dazu: „Der wollte meinen Hund erschrecken.“ Er ging in Richtung des Geschehens hinter K. her. Der habe sich unvermittelt umgedreht, die Fäuste geballt, einen Schritt auf ihn zugemacht. „Ich habe mich angespannt und da ist er von meiner Brust abgeprallt und hingefallen.“

„Wir standen unter Schock, wollten keine Umstände machen“

Der Gestürzte schrie laut auf, sodass seine Ehefrau und zwei weitere Nachbarn zur Hilfe kamen. Das Ehepaar K. wollte weder, dass die Polizei, noch dass der Krankenwagen gerufen wird. „Wir standen unter Schock, wollten keine Umstände machen“, so Frau K. Sie fuhr ihren Mann schließlich selbst ins Krankenhaus. Erst später erstatteten sie Anzeige.

Die Nebenklage forderte angesichts der Unfallfolgen neben einer Strafe für die Körperverletzung Schadensersatz und Schmerzensgeld. Die Staatsanwaltschaft forderte Freispruch, da die Tat nicht zweifelsfrei belegt werden könne. Dem schloss sich auch Richter Kimmeskamp an.