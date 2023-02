Sprockhövel: Rodung an der Stefansbecke für Neubau

Sprockhövel. Im Gewerbegebiet Stefansbecke in Sprockhövel soll das Regenwasser aufbereitet werden. Für den Bau der Anlage muss jetzt gerodet werden.

Die Stadt Sprockhövel will das Regenwasser an der Stefansbecke besser reinigen. Dazu wird eine so genannte Niederschlagswasserbehandlungsanlage in Höhe Stefansbecke/ Harkortstraße gebaut. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Regenrückhaltebecken mit Bachlauf, das der Angler-Sportverein Sprockhövel 1965 (ASV) gepachtete hat.

In Vorbereitung zum Neubau der Anlage werden am Freitag, 10. Februar, notwendige Rodungsarbeiten durchgeführt, teilt die Stadt mit. Diese werden voraussichtlich den gesamten Tag andauern.

Gerodet wird in dem Grünbereich neben dem Parkplatz an der Haltestelle „Harkortstraße“ in Fahrtrichtung Schwelmer Straße auf zirka 400 Quadratmetern. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten und weil für die Wasserbehandlungsanlage eine offene Bauweise geplant ist, sind die Rodungsarbeiten zwingend erforderlich, teilt die Stadt mit.

Für eventuelle Unannehmlichkeiten und Behinderungen bittet die Stadtverwaltung Sprockhövel um Verständnis.

Auch an der Glückauf-Trasse in Höhe des Gewerbegebiets Lagerstraße hatte die Stadt bereits im Januar mit dem Neubau einer solchen Anlage und eines Regenrückhaltebeckens begonnen.

