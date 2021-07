Sprockhövel: Reparatur-Café öffnet ab Samstag wieder

Sprockhövel. Die von der Flüchtlingshilfe Sprockhövel betriebene Einrichtung dient der Nachhaltigkeit. Und das gemeinsame Schrauben hilft bei der Integration.

Nach langer Corona-Zwangspause öffnet am Samstag das Repair Café der Flüchtlingshilfe Sprockhövel wieder seine Türen. Nun kann aufs Neue gemeinsam geschraubt und repariert werden.

Vorsichtsmaßnahmen gelten weiter

Allerdings sind die mittlerweile eingeübte Vorsichtsmaßnahmen weiterhin Pflicht. Wer ins Café kommt, muss das mit medizinischer Maske und unter Beachtung der 3G-Regel (getestet, genesen oder vollständig geimpft) tun. Entsprechende Nachweise bitte mitbringen.

Noch keine Kuchenausgabe

Das Repair Café im Jugendzentrum Niedersprockhövel, Eickerstraße 23, ist ab sofort wieder an jedem ersten Samstag eines Monats in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Annahmeschluss für gewünschte Reparaturen ist 16.30 Uhr. Noch ist der Café-Betrieb wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt, Kuchen und Waffeln können noch nicht wieder angeboten werden, Getränke gibt es nur in Flaschen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Seit Februar 2016 betreibt die Flüchtlingshilfe Sprockhövel das bisher einzige Reparatur-Café der Stadt. Gemeinsam setzen dort Geflüchtete und Ortsansässige Dinge in Stand, gleich ob Küchengerät, Radio, Fahrrad, Spielzeug oder Möbel. Qualifizierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen mit Rat und Tat zur Seite und leisten so Hilfe zur Selbsthilfe.

Reparieren fördert die Integration

Denn das Repair Café ist kein kostenloser Reparatur-Dienst. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Reparieren. Reparatur-Cafés gibt es bereits in vielen großen Städten. Sie sind ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und gegen eine konsumorientierte Wegwerfgesellschaft. Das Sprockhöveler Repair Café hat aber einen entscheidenden Mehrwert: Gemeinsames Arbeiten im Team von Geflüchteten und Einheimischen. Das fördert die Integration sowie gegenseitiges Verständnis und Respekt voreinander. Die Geflüchteten können sich und ihre Fähigkeiten präsentieren und zugleich etwas zurückzugeben. Das liegt ihnen nach Erfahrungen der Flüchtlingshilfe Sprockhövel besonders am Herzen.

