Sprockhövel: Rauchentwicklung auf Hotelgelände in Schee

Sprockhövel. Rauchentwicklung in Schee rief die Feuerwehr Sprockhövel am Dienstag auf den Plan. Am Tag drauf dann ein Einsatz an der Beisenbruchstraße.

Um 7.17 Uhr in der Frühe wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Dienstag zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich Schee alarmiert. Eine umfangreiche Kontrolle des Gebietes ergab, dass die Rauchentwicklung vom Gelände eines Hotels an der Straße Frielinghausen stammte.

Holzheizung war länger nicht in Betrieb

Der Betrieb einer Holzheizung sorgte nach einer längeren Betriebspause vorübergehend für diese Rauchentwicklung. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für die 14 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet.

Brandmeldeanlage löste aus

Am Mittwoch (23.8.) löste gegen 0.13 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs an der Beisenbruchstraße aus. Der ausgelöste Brandmelder befand sich im dritten Obergeschoss des ehemaligen, mittlerweile anderweitig genutzten Verwaltungsgebäudes. Die Anlage hatte bestimmungsgemäß aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Aufenthaltsraum ausgelöst.

Papierkorb hatte gebrannt

Die Einsatzkräfte fanden einen bereits gelöschten Brand in einem Papierkorb vor. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. Auch dieser Einsatz endete nach etwa 30 Minuten. Vor Ort waren 15 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

