Sprockhövel: Rathaus schaltet für eine Stunde das Licht aus

Ein Blick vom Himmel herab auf das Rathaus in Haßlinghausen. Am Samstagabend wird hier für eine Stunde das Licht ausgeschaltet.

Sprockhövel. Sprockhövel ist mit dabei, wenn am Samstag zum Schutz des Planeten für eine Stunde das Licht abgeschaltet wird. um 20.30 Uhr ist „Earth Hour“.

Am kommenden Samstag (25.3.) schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt um 20.30 Uhr für 60 Minuten das Licht aus. Es ist eine Abstimmung per Lichtschalter für den Erhalt unseres lebendigen Planeten und für den Klimaschutz. Das ist die Earth Hour („Stunde der Erde“) – und Sprockhövel ist mit dabei.

Vereine und Firmen nehmen teil

Gemeinsam mit dem WWF Deutschland will auch die Stadt Sprockhövel ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft des Planeten setzen. Für 60 Minuten werden daher die Lichter des Rathauses ausgeschaltet. Auch Vereine und Unternehmen in Sprockhövel beteiligen sich an der Aktion und geben diese an ihre Belegschaft weiter.

Auch Kirchengemeinde dabei

Folgende Sprockhöveler Unternehmen und Vereine sind dabei: Gartentyp, Bergbauaktiv Ruhr, die Anaxco GmbH, die Gospelsisters Hasslinghausen, der Kreis-Chorverband Ennepe-Ruhr-Nord, das Autohaus Garz, Christiane Jürgens Immobilien, Raiffeisen Haßlinghausen, das Handwerk Sprockhövel, Da Capos, die Schulz Lufttechnik GmbH, die Flüchtlingshilfe, der Kneipp Verein aktiv & gesund, der NABU und die Katholische Kirchengemeinschaft St. Januarius sind mit dabei.

Aufruf an die Bürgerschaft

Bürgermeisterin Sabine Noll bittet auch die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen: „Mit dem symbolischen Lichtausschalten können am 25. März auch alle Bürger ein Zeichen für Klimaschutz und unseren lebendigen Planeten setzen.“ Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet.

In Deutschland endete die Earth Hour im letzten Jahr mit einer neuen Rekordbeteiligung: 663 Städte und Gemeinden nahmen offiziell an der weltgrößten Klima- und Umweltschutzaktion teil.

